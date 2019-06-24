В Польше работника с Украины вывезли в лес и оставили умирать — СМИ

Вонгровец, Польша, , 13:01 — REGNUM В лесу возле города Вонгровец лесники нашли тело мужчины в рабочей одежде, сообщила 24 июня Gazeta Wyborcza.

Как позже выяснилось, погибший был гражданином Украины и работал на столярном предприятии возле города Новый Томышль.

«Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе, и он потерял сознание. Когда другие рабочие сообщили об этом владелице, она запретила вызывать скорую помощь и сказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина исчез с территории предприятия… При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал», — рассказал представитель местной полиции Анджей Боровяк.

По его словам, собранные доказательства позволили выдвинуть обвинения владелице предприятия в неоказании помощи человеку, а также неумышленном причинении смерти. Ей угрожает до пяти лет тюрьмы.

У погибшего на Украине остались жена и трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше работодатель вывез гражданку Украины, у которой случился инсульт, за пределы предприятия и бросил на остановке общественного транспорта. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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