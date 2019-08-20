Донецк, , 10:03 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия, сообщили 20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС и СПГ, выпустив шесть гранат, а также использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Александровка, Ленинское, Октябрь, Дзержинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее было зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня, в ходе которых по территории ДНР была выпущена 131 единица боеприпасов.

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