Донецк, 20 августа 2019, 10:03 — REGNUM
За минувшие сутки зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия, сообщили 20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС и СПГ, выпустив шесть гранат, а также использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее было зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня, в ходе которых по территории ДНР была выпущена 131 единица боеприпасов.
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