Донецк, 19 августа 2019, 09:47 — REGNUM
За минувшие сутки зафиксировано восемь случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, в ходе которых они выпустили по территории ДНР 131 единицу боеприпасов, сообщили 19 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 13 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов получили повреждения два жилых дома на окраине Горловки, а также хозяйственная постройка в Коминтерново. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Напомним, ранее ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулемётов населённый пункт Коминтерново. В результате на территории одного из домохозяйств начался пожар, который сотрудники МЧС не могли потушить из-за непрекращающегося обстрела.
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