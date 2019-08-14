Благовещенск, , 07:07 — REGNUM

По предварительным данным, ущерб, нанесённый паводком сельскохозяйственным товаропроизводителям Приамурья оценивается в 2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате паводков в Приамурье пострадало более 22% посевов, переувлажнение почвы сформировалось в 12 районах области и охватило 86% посевов. Всего пострадало 280 хозяйств. В настоящее время специалисты подсчитывают площади погибших культур. Оценочный ущерб составляет 2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье по предварительным оценкам, не считая сельское хозяйство, ущерб от наводнения составил более 3,5 млрд рублей. Было подтоплено 69 населённых пунктов.