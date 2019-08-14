Благовещенск, , 09:38 — REGNUM

В Амурской области продолжается составление списков лиц, нуждающихся в компенсации за имущество, утраченное во время наводнения, сообщает ИА REGNUM.

Читайте также: В Приамурье подсчитали ущерб от паводка образовательным учреждениям

К настоящему времени список включает в себя несколько сотен человек, которым рассчитано к выплате 231 млн 750 тыс. рублей. По 30 тысяч получают те, у кого пострадало жильё, ещё по 10 тысяч будет выплачено тем, у кого пострадали домашние животные, дворовые постройки и корма.

Читайте также: В Приамурье подсчитали ущерб от наводнения, нанесённый сельскому хозяйству

Как сообщало ИА REGNUM, к общему ущербу, предварительно оценённому в 3,5 млрд рублей, добавился ущерб, нанесённый сельскому хозяйству региона, который предварительно оценивается в сумму 2 млрд рублей.