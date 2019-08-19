Владивосток, , 11:31 — REGNUM

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.

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«Ожидаются ливневые дожди с количеством осадков 15−45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее», — уточнили в Примгидромете.

В край вместе с ураганным ветром придут грозы, пойдёт новая волна паводков, подъём воды в реках до трёх метров и, соответственно, подтопления.

Спасатели особенно предупреждают жителей Хасанского, Уссурийского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Шкотовского, Партизанского и Лазовского районов о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье ещё находится во власти тайфуна «Кроса», затоплены полторы тысячи придомовых участков, залиты водой дороги, с некоторыми населёнными пунктами нет связи.