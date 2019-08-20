Нижний Новгород, , 04:16 — REGNUM

Свыше 700 человек ищут в лесах Нижегородской области пропавшего ребёнка — пятилетнюю Зарину, которая ушла в неизвестном направлении из дома. Прочёсывается лес, поиск ведётся голосом и другими способами. По факту безвестного исчезновения девочки начата доследственная проверка СУ СК России по Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Рост Зарины — около 100 см, светлые волосы и карие глаза, худощавое телосложение. Сотрудники полиции просят сообщать имеющиеся сведения о пропавшем ребёнке по каналу связи «102». Поиски на местности продолжаются, в них также участвует Центр кинологической службы регионального ГУ МВД России.

Напомним, приехавший погостить ребёнок вышел во второй половине дня 18 августа 2019 года из деревенского дома в деревне Степановка Вознесенского района. Перед этим малышка с бабушкой собирали грибы, но девочку привели домой, оставив под присмотром родственника, а бабушка вернулась в лес. Отвлекшийся мужчина спустя некоторое время не обнаружил ребёнка дома и поднял тревогу. На поиски ребёнка, предположительно ушедшего в лес, вышли односельчане, волонтёры, а также сотрудники силовых структур. Поиски продолжаются вторые сутки.

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