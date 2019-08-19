Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM

В посёлке Степановка Вознесенского района Нижегородской области 18 августа 2019 года пропал пятилетний ребёнок. Зарина Авгонова ушла из дома и не вернулась. На сегодня к поискам ребёнка подключились 50 военнослужащих Росгвардии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нижегородского управления.

В поисках участвуют служащие Саровской дивизии Росгвардии. Территорию, где мог пропасть ребёнок, изучают волонтёры, поисковики и местные жители. Поисковый отряд «Лиза Алерт» также участвует в поисках, волонтёры выехали из Чувашии, Владимирской области и других регионов России. Ребёнка ищут вторые сутки, поиски ведутся также и в лесу.

Девочка одета в бело-серую водолазку с капюшоном, тёмно-синие колготки и красные сапоги. Рост ребёнка — 110 см, глаза — чёрные, волосы — светло-русые.

Напомним, 13 августа 2019 года в лесах Омской области пропал трёхлетний Коля, ушедший из автомобиля пока родители собирали ягоды поблизости. Ребёнка, ушедшего за бабочкой, нашли спустя двое суток в том же лесу. Его искали свыше 700 человек. Жизни и здоровью Коли ничего не угрожает.

В Нижегородской области 14 августа пропали двое подростков из Кировской области. Одного ребёнка нашли — он ушёл погулять, не поставив в известность педагогов. Дети были в составе группы, приехавшей на экскурсию.