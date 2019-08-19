Благовещенск, , 05:22 — REGNUM

Циклон, который принёс в Приамурье обильные осадки, покинул Амурскую область, сместившись на юг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приамурье сохранится дождливая погода, температура воздуха прогреется до 20 градусов Цельсия, скорость ветра не превысит 10 м/с.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни вызвали новую волну паводка на Дальнем Востоке. Подтопление новых территорий приносит колоссальные убытки как частникам, так и организациям: гибнет урожай, разрушаются дороги и мосты, прервано транспортное сообщение с целым рядом населённых пунктов.