Благовещенск, , 11:29 — REGNUM

Приамурский губернатор Василий Орлов в посёлке Норск встретился с жителями и дал поручение восстановить здание подтопленной школы к 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Селемджинский район — один из наиболее пострадавших в Приамурье от паводка. Здесь люди спасались на крыше школы, которая сильно пострадала от воды. Осмотрев школу, Василий Орлов дал поручение восстановить здание к началу учебного года.

В Норске в работу запущена пекарня, спасатели закончили просушку домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший паводок прошёл в июле и августе 2019 года по Приамурью, в результате чего оказались подтоплены 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах региона.