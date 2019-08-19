Артёмовский, Свердловская область, , 17:26 — REGNUM

На Урале в санатории «Талый ключ» им. Павлика Морозова надзорные органы расследуют причины заболеваемости кишечной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В Алапаевский филиал «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило два экстренных извещения на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по появившимся в средствах массовой информации сообщениям об антисанитарных условиях в санатории «Талый ключ», который расположен неподалёку от посёлка Сосновый Бор в Артёмовском городском округе.

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Напомним, что тревожные сообщения поступили от женщины, чья дочь отдыхает в данном санатории. Гражданка сообщила, что в помещениях учреждения много мух, которые могут стать причиной антисанитарии, а также о том, что в санатории есть заболевшие.

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