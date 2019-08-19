Артёмовский, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM

В Артёмовском районе Свердловской области мать 15-летней девочки, которую она отправила отдыхать в одном из санаториев, заявляет об антисанитарных условиях в учреждении. По её словам часть отдыхающих в санатории детей и вожатые слегли с отравлениями.

Как сообщает городской портал «Е1», женщина представила редакции фотографии из санатория. По её сведениям, в помещениях здания много мух, с которыми не справляются развешанные специальные липкие ленты. При этом она уточнила, что детям там нравится, но тем не менее, намерена забрать оттуда дочь.

Отметим, что региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что официальных жалоб в ведомство не поступало