Эр-Рияд, , 13:41 — REGNUM

Автобус с паломниками из Дагестана, возвращавшимися с хаджа, попал в ДТП в Саудовской Аравии, у города Эр-Рияд. Одна жительница республики погибла, еще две госпитализированы, пишет 19 августа ТАСС.

По словам генерального директора хадж-компании «Марва-тур» Булата Курбанова, авария произошла по пути в Дубай. Паломники ехали в сторону аэропорта, чтобы вылететь на родину. На одной из остановок в стоящий автобус врезался грузовик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Ираке в результате автокатастрофы погибли десять человек, прибывших из Ирана в качестве паломников.