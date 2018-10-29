ДТП в Ираке: погибли десять паломников

Багдад, , 13:08 — REGNUM В результате Дорожно-транспортного происшествия в Ираке погибли десять человек прибывших из Ирана в качестве паломников, сообщает 29 октября Anadolu.

Инцидент произошел в результате столкновения двух автобусов в центральной провинции Васит. Девять человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в настоящее время в Ирак пребывают сотни тысяч мусульман, исповедующих ислам шиитского толка. в городе Кербела будут проходить религиозные торжества, посвященные шейху Хусейну, погибшему здесь в 7 веке н.э.

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