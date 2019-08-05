Бишкек, , 18:46 — REGNUM

Киргизстанские альпинисты завершили операцию по спуску с пика Ленина тела сорвавшегося с высоты и погибшего российского альпиниста. Об этом сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на информацию руководителя турфирмы, организовавшей поиски пропавшего без вести гражданина России.

Примерное местонахождение совершавшего спуск альпиниста выяснили вертолетчики, задействованные в поисковых мероприятиях. А обнаружить тело удалось местным альпинистам спасателям на высоте более 6 000 метров. Они же спустили погибшего, используя специальные санках-акья.

Издание отмечает, что по данным источников, погибшим альпинистом был генерал-майор Иван Иванов, занимавший пост заместителя руководителя договорно-правового департамента МВД России. Ранее, он возглавлял команду сотрудников милиции, совершивших в 2018 году восхождение на Эльбрус в честь 300-летия Министерства внутренних дел России.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июля 2019 года стало известно о том, что во время спуска с Пика Ленина пропал без вести 45-летний гражданин России. Тело погибшего удалось обнаружить только накануне, 4 августа, на высоте 6 200 метров над уровнем моря.