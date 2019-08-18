Москва, 18 августа 2019, 13:14 — REGNUM
Один сотрудник полиции погиб, второй пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Авария произошла около 11:00 18 августа в районе дома номер 29 по Севастопольскому проспекту. Столкнулись два автомобиля, один из которых — патрульный автомобиль ГИБДД.
В результате ДТП тяжёлые травмы получили два сотрудника полиции. Один из них скончался от полученных травм на месте происшествия. Второй пострадавший был эвакуирован с места ДТП вертолётом санитарной авиации.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Сообщается также, что на месте ДТП затруднено движение автотранспорта. Был организован объезд по встречной полосе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возросшем числе пострадавших в результате въезда автобуса с пассажирами в фонарный столб на востоке Москвы. Всего в аварии пострадало 29 человек. Все пострадавшие — граждане Китая.
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