Москва, , 13:02 — REGNUM

До 29 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом на востоке Москвы. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

По данным ведомства, на место аварии на перекрёсток Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы в течение 5−8 минут после происшествия прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой медицинской помощи.

Общее число пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с мачтой уличного освещения составило 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. Остальным пострадавшим, получившим лёгкие травмы, помощь была оказана на месте.

Сообщается, что угроза жизни пострадавших отсутствует. Всю медицинскую помощь травмированные получают в полном объёме.

По факту ДТП начата проверка. В качестве предварительной причины аварии названа потеря водителем контроля над управлением автобусом на мокрой после дождя дороге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пострадавших в ДТП на востоке Москвы. В автобусе, попавшем в аварию, находились 32 пассажира, все они граждане КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Туристический автобус, попавший в ДТП в Москве, перевозил граждан КНР