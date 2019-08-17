Иерусалим, , 22:20 — REGNUM

По территории Израиля из сектора Газа было выпущено сразу три ракеты. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

Сектор Газа (cc) NASA

«Три ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, — говорится в сообщении израильских военных. — Две из них перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа самолеты ВВС Израиля нанесли удары в секторе Газа по двум подземным объектам палестинского движения ХАМАС. Авиаудары были нанесены в качестве ответа на запуск с территории сектора Газа ракеты по территории Израиля.

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