Иерусалим, , 08:57 — REGNUM

Боевые самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по двум подземным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что удары были нанесены в качестве ответа на запуск с территории сектора Газа ракеты по территории Израиля. Ракета была сбита израильской системой противовоздушной обороны.

Уточняется, что цели израильского удара находились на севере сектора Газа. Израильские военные утверждают, что это были подземные объекты ХАМАС.