Исламабад, , 17:42 — REGNUM

Как минимум семь человек погибли, ещё шестеро пострадали в результате схода оползня в части Кашмира, находящейся под контролем Пакистана. Об этом 17 августа сообщает газета Dawn.

Скорая помощь в Пакистане

ЧП произошло в деревне Потхи Чаприян Хилоти (Pothi Chapriyan Hiloti), которая расположена в гористой местности. Оползень сошёл из-за проливных дождей, которые не ослабевают на территории Кашмира уже несколько дней.

При сходе оползня произошло обрушение сразу трёх жилых домов. Местным жителям, которые бросились на помощь пострадавшим, удалось спасти шесть человек, один из которых находится в критическом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

В результате происшествия погибла местная жительница и пять её дочерей, самой младшей из которых было 1,5 месяца. Кроме того, погиб молодой человек 18 лет.

Ранее ИА REGNUMсообщало о семи погибших в результате схода оползня в китайском уезде Чэнкоу на юго-западе стране, неподалёку от города Чунцин.

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