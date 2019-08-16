Чунцин, Китай, , 02:04 — REGNUM

Четыре человека погибли и еще трое числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Оползень сошел примерно в 3:00 по местному времени 14 августа, принеся 70 тыс. кубометров грязи и скальных пород, которые погребли под собой два дома и одну бытовку в деревне Сывань в одно из самых удаленных уездов Чунцина Чэнкоу.

Как отмечает издание, существует высокий риск повторного схода оползня, поэтому поисково-спасательная операция проводится в ограниченном масштабе. Местные жители и жители близлежащих районов эвакуированы и находятся в безопасности.

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