Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM

Массовая драка со стрельбой произошла днем 16 августа на рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, на юге города. Три человека ранены, полиция ищет сбежавших участников конфликта.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около двух часов дня между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья.

«В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. По данным полиции, причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке», — отметили в Главке МВД.

Трое пострадавших в результате стычки госпитализированы, остальные скрылись. Полиция устанавливает их личности и ведет их розыск.

По данным СМИ, в ходе конфликта, помимо «травматики», применялись биты, а его участниками стали выходцы из Азербайджана и Узбекистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран СНГ. После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

Новый случай поножовщины со стрельбой произошел 26 июня. Его участниками стали жители российского Дагестана и уроженец Грузии. Один человек погиб.

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