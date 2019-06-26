Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту конфликта с применением оружия на Свердловской набережной в Красногвардейском районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о стычке нескольких лиц поступило 26 июня около 11 часов утра от дома 60 по Свердловской набережной.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения. Одного из них, с учетом состояния, доставили в больницу, другого — в отдел полиции.

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников, а также обстоятельств и причин конфликта», — добавили в Главке МВД.

По данным «Фонтанки», раненые граждане — приезжие из Дагестана, а их скрывшийся оппонент — уроженец Грузии. В ходе конфликта, помимо ножа, применялось огнестрельное оружие, причем со стороны дагестанцев, отмечает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана.

После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов. Она проводилась в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.