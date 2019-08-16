Дуала, , 15:29 — REGNUM

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан, сообщает 16 августа МИД России.

Нападение произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала. Владелец судна, шедшего под флагом Антигуа и Барбуды, — датская компании «Ультрабалк». Всего захвачены восемь членов экипажа.

Обстоятельства инцидента выясняются. Российские дипломаты сотрудничают с камерунскими властями и судовладельцем для скорейшего освобождения моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в плен к пиратам попали шесть российских моряков, находившихся на контейнеровозе MSC Mandy в Гвинейском заливе. Их удалось освободить в конце того же месяца.

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