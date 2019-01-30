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Российских моряков, захваченных пиратами у берегов Бенина, освободили

Происшествия

Решается вопрос об отправке их домой

Российских моряков, захваченных пиратами у берегов Бенина, освободили
Icsbraga

Абуджа, 30 января 2019, 20:21 — REGNUM  Шесть граждан Российской Федерации, захваченных пиратами у берегов Нигерии, освобождены. Об этом сегодня, 30 января, сообщает посольство Российской Федерации в Нигерии.

Напомним, 2 января пираты атаковали судно, шедшее под флагом Панамы, в районе территориальных вод Бенина. Это был контейнеровоз MSC Mandy.

В плен была взята команда контейнеровоза, в составе которой было шестеро граждан России. Известно, что один из членов команды — житель Таганрога.

Сейчас все шестеро освобождены. Решается вопрос об их возвращении на родину.

Судя по всему, пираты отпустили заложников после того, как судовладелец заплатил выкуп. Официального подтверждения этой информации нет.

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Пиратские захваты судов
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