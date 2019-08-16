Донецк, , 14:12 — REGNUM

Украинские формирования разместили военную технику возле Донецкой фильтровальной станции, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции», — сказано в сообщении.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится возле города Ясиноватая и является стратегическим предприятием, обеспечивающим чистой водой население региона по обе стороны линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили о пресечении попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики. Силовики отступили, после того, как ПВО ДНР уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ.

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