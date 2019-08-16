Донецк, 16 августа 2019, 11:33 — REGNUM
Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Представитель Народной милиции ДНР добавил, что одновременно был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обеспечивал разведку на пути движения диверсионной группы ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 24 единицы боеприпасов. В результате был ранен один мирный житель.
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