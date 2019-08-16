Донецк, , 11:33 — REGNUM

Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Около полуночи севернее Николаевки (район Докучаевска) диверсионно-разведывательная группа в количестве 11 боевиков пыталась приблизиться к нашим позициям. Наши защитники вовремя заметили движение группы, огонь не открывали и продолжали наблюдение за противником», — сказано в сообщении.

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что одновременно был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обеспечивал разведку на пути движения диверсионной группы ВСУ.

«Подразделениями ПВО Народной милиции беспилотник был сбит. После уничтожения БПЛА, диверсионная группа врага прекратила движение и вернулась на свои позиции», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 24 единицы боеприпасов. В результате был ранен один мирный житель.

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