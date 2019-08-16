Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM

На строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» погиб электромонтажник. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СЗСУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Ледокол «Виктор Черномырдин» Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, в одном из помещений ледокола была обнаружена неполадка в кабеле. Устраняя ее, электромонтажник получил удар электрическим током и скончался во время доставления в больницу.

Сотрудники СКР ведут установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 года произошел пожар на площади 300 квадратных метров в помещениях ледокола «Виктор Черномырдин». Два человека пострадали, причем один попал в реанимацию с ожогами. В результате инцидента было повреждено оборудование, что привело к изменению сроков сдачи судна, которое должно быть сдано до конца 2019 года.

Достраиваемый на «Адмиралтейских верфях» дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.

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