Симферополь, , 13:18 — REGNUM

На трассе «Таврида» в Крыму столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом ИА REGNUM 16 августа сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«В районе поворота на посёлок Ленино водитель легкового автомобиля KIA Rio, совершая обгон, допустил столкновение с грузовиком Reno. Это повлекло за собой столкновение автомобилей Toyota Camry и BMW. В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе десятилетний ребёнок», — отметили в МЧС.

Спасатели деблокировали пострадавших и доставили их в Ленинскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управлении ГИБДД по РК, за первые шесть месяцев 2019 года на трассе «Таврида» произошло аварий в три раза больше, чем на старой автодороге — 63 ДТП, в которых погибло 19 человек.

Подробности: «Трасса смерти» — за полгода на «Тавриде» в 63 ДТП погибли 19 человек