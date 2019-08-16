Симферополь, 16 августа 2019, 13:18 — REGNUM
На трассе «Таврида» в Крыму столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом ИА REGNUM 16 августа сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Спасатели деблокировали пострадавших и доставили их в Ленинскую центральную районную больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управлении ГИБДД по РК, за первые шесть месяцев 2019 года на трассе «Таврида» произошло аварий в три раза больше, чем на старой автодороге — 63 ДТП, в которых погибло 19 человек.
Подробности: «Трасса смерти» — за полгода на «Тавриде» в 63 ДТП погибли 19 человек