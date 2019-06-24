«Трасса смерти» — за полгода на «Тавриде» в 63 ДТП погибли 19 человек

Керчь, Крым, , 14:42 — REGNUM За шесть месяцев 2019 года на трассе «Таврида» произошло 63 аварии — в три раза больше, чем на старой автодороге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня сообщил крымский правозащитник Александр Талипов.

«Это официальная информация за первые полгода 2019 года о количестве ДТП. Мною была запрошена в Управлении ГИБДД по РК официальная статистика ДТП: общее количество аварий, смертей и травм по сравнению со старым участком трассы Керчь-Симферополь», — отметил правозащитник.

По его словам, трасса «Таврида» действительно стала «трассой смерти».

«За полгода на «Тавриде» произошло 63 аварии против 23 на старой трассе, то есть в три раза больше. За этот же срок на «Тавриде» — 19 погибших. На старой трассе — четыре, разница почти в пять раз. На «Тавриде» также 105 травмированных, на старой трассе — 48, в два раза меньше. Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Крыма Сергей Карпов рекомендовал автолюбителей пользоваться старой автодорогой Керчь — Симферополь.

«Старая трасса находится в хорошем состоянии, там установлено освещение во всех населённых пунктах, через которые она проходит, работают АЗС и другие объекты сервиса. Для более комфортного передвижения рекомендуем пользоваться этой трассой, особенно малоопытным водителям, а также водителям автобусов и грузовиков, чтобы снизить нагрузку. Разделение трафика позволит избежать напряжения для водителей и сократить количество ДТП», — отметил министр.

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