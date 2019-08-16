Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:01 — REGNUM

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Малайзии, который запросил помощь с высоты 5,2 тыс. метров над уровнем моря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Накануне, 15 августа, в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров гражданин Малайзии 1989 года рождения попросил о помощи. По состоянию на 23:00 поисково-спасательные работы были полностью завершены», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Альпинисту помогли спуститься до высоты 3,8 тыс. метров на базу «Приют-11», где от дальнейшей помощи он отказался. В операции были задействованы трое сотрудников эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Кабардино-Балкарии участник сборов Московской школы альпинизма при тренировочном восхождении сорвался в ущелье с высоты свыше 3,3 тыс. метров. Альпинист при падении получил травму головы, но остался жив. Его нашли спасатели и эвакуировали в посёлок Эльбрус, где передали врачам местной участковой больницы.

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