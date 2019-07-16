Нальчик, , 10:27 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии завершены спасательные работы по поиску двоих альпинистов, сорвавшихся в пропасть накануне, 15 июля. Один из туристов получил травмы различной степени тяжести, его передали медикам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

О состоянии второго ведомство не информирует. По данным источника, во время падения он не пострадал. Известно также, что оба туриста прибыли на отдых в Кабардино-Балкарию из Перми. Получившему травмы 30 лет.

Напомним, инцидент в горах Эльбрусского района произошел утром 15 июля. При восхождении группы альпинистов на высоте 3600 метров в ущелье Адыр-су сорвались двое из них. На поиски туристов была направлена группа спасателей в количестве четырех человек.

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