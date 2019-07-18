Нальчик, , 09:15 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии произошел несчастный случай с участником сборов Московской школы альпинизма. При тренировочном восхождении мужчина сорвался в ущелье Адыл-Су с высоты свыше 3300 метров. Инцидент произошел 17 июля, около 16:40, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В район происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда в количестве 14 человек. Обнаруженный ими альпинист находился в сознании, при падении он получил травму головы. К полуночи его эвакуировали с перевала «ВЦСПС» в поселок Эльбрус, где передали врачам Эльбрусской участковой больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Кабардино-Балкарии сорвались в пропасть два альпиниста из Перми. Один из них получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу спасатели. Инцидент произошел в районе ущелья Адыр-су, на высоте 3600 метров.