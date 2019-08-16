Новая волна паводка топит Дальний Восток: все новости

Пик паводка ожидают в регионах Дальнего Востока. Спасатели, военные приведены в режим повышенной готовности. Сложная обстановка сохраняется в Еврейской автономной и Амурской областях, Хабаровском крае. Власти сообщают о подходе уже четвертой за летний сезон волны паводка. Ситуацию осложняют проливные дожди, которые в регион приносят один за другим тайфуны.

Подтоплено 182 населённым пунктам. В Бурятии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, в ЕАО, Приамурье и на Колыме уже затопило 34 района и 5 городских округах. Ведутся восстановительные работы, подсчитывается ущерб.