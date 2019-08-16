Владивосток, , 08:01 — REGNUM

Корабли и подразделения Тихоокеанского флота переведены на режим повышенной штормовой готовности, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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В связи с выходом к Приморью тайфуна «Кроса», в местах базирования, на кораблях и судах Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого, а также в Татарском проливе и проливе Лаперуза объявлено повышение степени штормовой готовности.

При объявлении повышенной штормовой готовности на кораблях и судах всё имущество закрепляется по-штормовому, усиливается дежурно-вахтенная служба. Также сообщается, что на мысе Поворотный фиксируется скорость ветра 30 м/с и высота волн до 3,5 метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» угрожает к вечеру 16 августа привести к подтоплению четырёх населённых пунктов в Хасанском и Уссурийском районах Приморья из-за поднятия уровня воды в реках, примыкающих к этим населённым пунктам.