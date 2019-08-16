Славянка, , 05:38 — REGNUM

Центр Хасанского района Приморья посёлок Славянка оказался под мощным ливнем, который принёс тайфун «Кроса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местные жители в социальных сетях размещают фото и видео, как по центральным улицам посёлка текут настоящие реки, не позволяющие двигаться автомобильному транспорту.

Как отмечают синоптики, на Хасанский район обрушился основной удар тайфуна «Кроса» — здесь выпало самое большое количество осадков. На дорогах района отмечаются переливы воды, уровень рек подошёл к критической отметке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сильные дожди, которые пришли с тайфуном «Кроса», привели к поднятию уровня рек, во Владивостоке из-за подтоплений участков дорог образовались огромные автомобильные пробки.