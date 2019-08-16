Владивосток, , 06:50 — REGNUM

Повышение уровня воды в реках Приморья из-за действий тайфуна «Кроса» приведёт к подтоплению пониженных мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В зону риска вошли сёла Хасанского и Уссурийского районов Корсаковка, Яконовка, Краскино и Занадворовка. Исходя из динамики роста уровня воды в реках Цукановка, Амба и Борисовка, синоптики предполагают, что уже к вечеру 16 августа эти сёла могут оказаться под водой. В эти районы направлены дополнительные силы МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе в посёлке Славянка настоящие реки воды текут по улицам, перекрывая движение транспорта. Во Владивостоке из-за тайфуна глава города предложил сократить рабочий день.