Владивосток, 16 августа 2019, 05:13 — REGNUM
Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям предприятий города с предложением сократить продолжительность рабочего дня из-за пришедшего в край тайфуна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Из-за сильных дождей, вызвавших подтопление пониженных дорог при переполненной ливнёвой канализации, в городе образовались большие автомобильные пробки. Власти дальневосточной столицы предложили работодателям отпустить своих работников на час раньше.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Владивосток обрушился тайфун «Кроса». Продолжительные ливни могут серьёзно навредить инфраструктуре города, ожидается, что количество осадков может достигнуть 64 мм.