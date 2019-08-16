Владивосток, , 05:13 — REGNUM

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям предприятий города с предложением сократить продолжительность рабочего дня из-за пришедшего в край тайфуна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Тайфун «Кроса» В Приморье изменил расписание в аэропорту и автовокзале

Из-за сильных дождей, вызвавших подтопление пониженных дорог при переполненной ливнёвой канализации, в городе образовались большие автомобильные пробки. Власти дальневосточной столицы предложили работодателям отпустить своих работников на час раньше.

Читайте также: Тайфун «Кроса» обрушился на Дальний Восток: все новости

Как сообщало ИА REGNUM, на Владивосток обрушился тайфун «Кроса». Продолжительные ливни могут серьёзно навредить инфраструктуре города, ожидается, что количество осадков может достигнуть 64 мм.