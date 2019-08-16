Хабаровск, , 04:24 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку «неблагоприятные явления» на 119 см. По данным регионального управления МЧС, на 06:00 по местному времени 16 августа он достиг 576 см. Обстановка осложняется сильными дождями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным гидрологов 16 августа ожидаются опасные метеорологические явления в районах края — Ванинском, Советско-Гаванском, Вяземском, Бикинском, Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, прочих районах региона, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Опасные явления обусловлены сильными, местами очень сильными дождями, с усилением ветра до 22 м/сек.

Как сообщало ИА REGNUM, новая волна паводка топит Дальний Восток. Рост уровней воды в реках усиливается подходом тайфунов «Лекима» и «Кроса».