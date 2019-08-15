Куала-Лумпур, , 16:06 — REGNUM

Стали известны первые результаты вскрытия тела 15-летнего подростка, найденного в Малайзии, передает BFM TV.

«Никаких подозрений в преступлении. 15-летняя девочка умерла от внутреннего кровотечения из-за недоедания», — говорится в заявлении местных властей.

Результаты вскрытия показали, что в период своего исчезновения девочка страдала от «сильного стресса» и «голода». Причиной смерти стало «желудочно-кишечное кровотечение».

«Подросток, вероятно, умер через два-три дня после исчезновения», — заявил Мохамад Мат Юсоп, начальник полиции штата Сембилан, добавив, что «ничто не указывает на изнасилование».

Известно, что 9 августа, до обнаружения тела, парижская прокуратура начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, семья 15-летнего подростка из Лондона отдыхала недалеко от города Серембан в Малайзии. Девочка загадочным образом исчезла прямо из номера отеля 4 августа. Спустя девять дней тело подростка было обнаружено в джунглях, в горной местности Бетембум.

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