Куала-Лумпур, , 10:34 — REGNUM

Малайзийской полиции следует принять предложение французских властей о помощи в расследовании дела пропавшей ирландской девочки-подростка, тело которой, предположительно, было найдено возле ручья в джунглях в Серембане, примерно в 70 км к югу от Куала-Лумпур. Об этом сообщил в среду, 14 августа, адвокат семьи подростка Санкара Наир в интервью Reuters.

«Семья ожидает, что полиция проведет тщательное расследование инцидента, не исключая криминала», — сказал Reuters Санкара Наир.

Он призвал малайзийскую полицию принять предложение министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о помощи в расследовании обстоятельств смерти подростка.

В местной полиции заявили, что ответят на вопросы об инциденте, как только получат результаты вскрытия тела. Представители семьи подростка ранее заявляли о возможном криминальном характере исчезновения девочки с нарушениями развития.