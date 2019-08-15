Москва, , 15:22 — REGNUM

Центральный офис «Роснефти» на Софийской набережной в Москве эвакуирован. В здании работают правоохранители, сообщили в пресс-службе компании.

Центральный офис «Роснефти» на Софийской набережной в Москве (cc) NVO

Сотрудников «Роснефти» вывели из здания, это подтвердили источники «Интерфакса», знакомые с ситуацией. В компании от комментариев отказались, объяснив это работой правоохранительных органов.

Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о гранате, якобы оставленной в здании, и письме с угрозами. О боеприпасе неизвестные сообщили на горячую линию компании.

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