Москва, , 16:22 — REGNUM

В Москве три районных суда были эвакуированы из-за угроз взрыва, сообщает 7 августа ТАСС.

Тверской, Мещанский и Пресненский районные суды Москвы после проведения эвакуации вернулись к штатной работе, сообщает издание. Отмечается, что сообщения с угрозами взрывов поступили на электронную почту судов.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные 5 августа сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.

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