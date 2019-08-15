Москва, , 14:10 — REGNUM

Говорить о точных причинах жесткой посадки Airbus А321 в Московской области пока еще рано, необходимо дождаться результатов расследования. Об этом 15 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поскольку и корпус самолета цел, и черные ящики все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно, но там есть своя процедура, — сказал представитель Кремля. — И только потом можно будет говорить уже о причинах и так далее, потом уже можно судить».

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Таким образом Песков ответил на вопрос о том, что, по данным ряда СМИ, за территорией аэропорта «Жуковский» расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, вероятно, и попали в двигатель самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A321, следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, совершил жёсткую посадку в Раменском районе Московской области. Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Самолёт удалось посадить без шасси в поле.

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