Нижний Новгород, , 22:50 — REGNUM

В компании АО «Нижегородский водоканал» 14 августа проводятся обыски. Следователи изымают документы, связанные с закупками, сообщает ИА «Нижний Сейчас» со ссылкой на источник на предприятии.

Следственный комитет России Sledcom.ru

В компании от комментариев отказались, рекомендовав направить письменный запрос. Следственное управление СКР по Нижегородской области информацию также не комментирует.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») на сумму 65,8 млн рублей. По версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей. Это было в 2013 году.

В июле на предприятии уже проходили обыски, однако в компании говорили, что проверка не связана с изъятием документов.

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