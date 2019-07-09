Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM

В АО «Нижегородский водоканал» проходят обыски. Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») на сумму 65,8 млн рублей в 2013 году.

В компании подтвердили, что проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов, но она не связана с изъятием документов.

«Нижегородский водоканал оказывает полное содействие и сотрудничает с представителями правоохранительных органов», — цитирует представителя компании «Коммерсантъ-Приволжье».

Напомним, в 2013 году директором «Нижегородского водоканала» был Александр Байер, который до сентября 2018 года являлся и.о. замгубернатора Нижегородской области. Именно тогда стало известно, что к водоканалу появились вопросы об уплате налогов за 2013 год. Незамедлительно Байер решил уйти в отставку с поста и.о. вице-губернатора. Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял отставку Байера и сказал, что это было обоюдное решение.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей.

Тогда в компании также проводились обыски и выемки документов. При этом в «Нижегородском водоканале» утверждали, что налоговые проверки в отношении водоснабжающей организации проводятся ежегодно, по итогам 2013 года в налоговом отчете нарушений выявлено не было.

Кроме того, в 2017 году выяснилось, что компания уклоняется от уплаты многомиллионного долга за негативное воздействие на окружающую среду. С 2015 года за предприятием числилась задолженность на общую сумму почти 26,7 млн рублей.

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Не дождавшись денег от компании, Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности.

В хорде рассмотрения дела суд встал на сторону Росприроднадзора и обязал коммунальное предприятие выплатить указанную сумму в полном объеме.