Новороссийск, Краснодарский край, , 11:51 — REGNUM

Многочисленные нарушения законодательства выявила прокуратура Краснодарского края при проверке деятельности санатория «Эллада» — владельца автобуса, попавшего в крупное ДТП с жертвами 7 августа. Об итогах проверки пресс-служба надзорного ведомства 14 августа.

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В частности, выяснилось, что в нарушение требований трудового законодательства водитель, который находился за рулём автобуса и в итоге оказался фигурантом уголовного дела, а также другие водители санатория не были ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени.

Как установили прокуроры, в день аварии водитель автобуса медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился. При заполнении путевых листов проверяющие выявили случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей. При этом, по данным прокуратуры, в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров были внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса и других водителей осмотров.

Прокуратура инициировала проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях медицинских работник признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ — «Служебный подлог». Прокуратура также возбудила целый ряд административных дел в связи с выявленными нарушениями. В адрес директора санатория «Эллада» внесено представление.

Прокуратура направила руководителю межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информацию для решения вопроса об аннулировании лицензии у санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 августа экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию ФСН «Эллада», столкнулся на трассе под Новороссийском с внедорожником. На месте погибли двое детей и женщина, 44 человека были госпитализированы. Водитель автобуса взят под стражу по подозрению в нарушении Правил дорожного движения.