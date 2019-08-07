На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии»:
8(861)268−64−40.
Администрацией муниципального образования развёрнут пункт временного размещения по адресу: посёлок Нижнебаканский, улица Ленина.
МЧС России сообщает, что на месте аварии «производится деблокирование людей из автобуса».
«На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Всего задействовано 56 человек личного состава, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 7 человек личного состава, 2 ед. техники», — говорится в сообщении.
Количество пострадавших уточняется.
Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что автобус принадлежит санаторию ФНС «Эллада», расположенному в Анапе.
Под Новороссийском в ДТП с автобусом погибли четыре человека
Двое взрослых и двое детей стали жертвами аварии с участием рейсового автобуса рядом с посёлком Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), передаёт 5-tv.ru.
Отмечается, что из-под обломков автобуса извлекли тела четырёх человек.
Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск, сообщил краснодарский губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что оперативный штаб, созданные в связи с аварией, возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко
«Под Новороссийском случилась ужасная трагедия. Все силы брошены на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте аварии. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи, все ближайшие больницы готовы принять пациентов. При необходимости — доставим их в Краснодар», — сказал губернатор журналистам .
Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой медицинской помощи, к приему пациентов готовы все ближайшие больницы, заверили местные власти.
По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. 27 человек госпитализированы в Городскую больницу Новороссийска, в том числе 11 детей. Спасатели продолжают извлекать людей из покорёженного транспорта.
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали пять детей
Среди пострадавших в аварии с рейсовым автобусом у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) оказалось пять детей, передаёт РЕН ТВ.
По данным телеканала, погибли двое — женщина и мужчина. На месте ЧП находятся 22 бригады скорой помощи.
Напомним, рейсовый автобус, в котором находились 42 человека, сорвался в пропасть неподалёку от Верхнебаканского вечером 7 августа. Это произошло после столкновения автобуса с автомобилем Volkswagen Touareg.
С обрыва упали оба транспортный средства. Во внедорожнике находились четыре человека.
СМИ: в сорвавшемся под Новороссийском автобусе пострадали 32 человека
В результате ДТП под Новороссийском погибли не менее двух человек, ещё более тридцати получили ранения, сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.
На данный момент в больницы доставлено более 20 человек.
Спасатели и медики продолжают работы по извлечению пострадавших из искорёженного туристического автобуса. Всего в нём находились 42 человека.
Местные власти организовали оперативный штаб, на место ДТП направлены следователи.
Под Новороссийском туристический автобус сорвался с обрыва
Недалеко от города Новороссийск в районе поселка Верхнебаканский с горного обрыва сорвался и упал экскурсионный автобус с туристами, сообщает 7 августа Интерфакс.
По предварительным данным, в автобусе было 42 человека. Трагедия произошла на трассе А-146. Сообщается, что авария могла произойти из-за столкновения с автомобилем.
На данный момент известно о троих погибших, среди которых двое детей. О состоянии остальных пока известно мало, так как они зажаты в искорёженном автобусе.
На месте трагедии работают спасатели и бригады скорой помощи.
По поручению губернатора в связи с аварией организован оперативный штаб. Работа медиков и спасателей на месте продолжается, сообщает администрая края в 00:56 8 августа.
Организована работа бригад медицинских психологов и открыта горячая линия психологической помощи по телефону. Обратиться за помощью можно по телефону
Администрация Краснодарского края сообщает, что в Новороссийск направлены четыре бригады санавиации с ведущими специалистами края для оказания медицинской помощи пациентам после ДТП. 27 человек, в том числе 11 детей, госпитализировано в Городскую больницу Новороссийска.