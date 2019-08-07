В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали пять детей

Среди пострадавших в аварии с рейсовым автобусом у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) оказалось пять детей, передаёт РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибли двое — женщина и мужчина. На месте ЧП находятся 22 бригады скорой помощи.

Напомним, рейсовый автобус, в котором находились 42 человека, сорвался в пропасть неподалёку от Верхнебаканского вечером 7 августа. Это произошло после столкновения автобуса с автомобилем Volkswagen Touareg.

С обрыва упали оба транспортный средства. Во внедорожнике находились четыре человека.