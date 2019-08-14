Биробиджан, , 10:45 — REGNUM

Вода подступила к критической отметке в 9,27 м в Ленинском районе Еврейской автономной области, однако дальнейший рост остановился, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При уровне воды в Амуре 9,27 м паводок поднялся бы выше установленных дамб и затопил село Ленинское. В настоящее время волна паводка покинула село, и уровень воды медленно стал снижаться. До последнего момента в селе находились спасатели, полиция и военнослужащие, которые могли бы оказать помощь при эвакуации населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на строительство дамбы, ограждающей село Ленинское от Амура, вышли практически все жители населенного пункта, которые помогали военным и спасателям укладывать мешки с песком.