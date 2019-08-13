Биробиджан, , 11:25 — REGNUM

После прохождения волны паводка, в Еврейской автономной области спасатели и другие взаимодействующие службы, готовы приступить к ликвидации последствий паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Еврейской области при ежедневном снижении уровня воды в реках, отмечается подъём грунтовых вод, остаются подтопленными 25 тысяч гектаров сельхозугодий, подтопленными также остаются порядка 200 приусадебных участков.

В настоящее время специальная комиссия приступила к оценке ущерба, нанесённого стихией. Специальные службы готовы начать работы по дератизации и дезинфекции территорий, которые уже покинула вода.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна паводка проходит Еврейскую автономную область. В населённых пунктах, стоящих на берегу Амура, фиксируют уровень воды, превышающий показатели 2013 года, когда наводнение, вызванное продолжительными дождями, привело к поднятию уровня воды в Амуре на более чем 9 метров.